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Francoforte: HeidelbergCement in rally

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: HeidelbergCement in rally
Grande giornata per la compagnia del cemento tedesca, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,41%.
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