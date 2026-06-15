Francoforte: sviluppi positivi per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Effervescente la compagnia del cemento tedesca , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,33%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a HeidelbergCement rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo del big cementiero tedesco sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 193,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 190,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 196,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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