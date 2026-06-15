Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

GOLD del 14/06/2026

Finanza
GOLD del 14/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 giugno

Seduta trascurata per il metallo giallo, che archivia la giornata con un timido +0,1%.

La situazione di medio periodo dell'oro resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4.297,3. Supporto visto a quota 4.108,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4.486,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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