Londra: in calo Mondi

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di carta e imballaggi , che passa di mano con un calo del 2,00%.



Lo scenario su base settimanale di Mondi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La situazione di medio periodo di Mondi resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 7,417 sterline. Supporto visto a quota 7,277. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 7,557.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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