Londra: scambi in positivo per Smiths Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi, che avanza bene del 2,42%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Smiths Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,11%, rispetto a +1,09% del principale indice della Borsa di Londra).
La tendenza di breve di Smiths Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,05 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,54.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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