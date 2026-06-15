Londra: scambi in positivo per Smiths Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi , che avanza bene del 2,42%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Smiths Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,11%, rispetto a +1,09% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di Smiths Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,05 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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