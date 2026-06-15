Londra: Shell scende verso 30,59 sterline
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di petrolio e gas naturale, che passa di mano in perdita del 4,38%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Shell rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Shell. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 31,2 pounds, con il supporto più immediato individuato in area 30,59. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 30,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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