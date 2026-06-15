Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 20:58
30.541 +3,05%
Dow Jones 20:58
51.786 +1,14%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

Londra: Shell si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Shell si muove verso il basso
Scende sul mercato il distributore di petrolio e gas naturale, che soffre con un calo del 4,38%.
Condividi
```