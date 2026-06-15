Londra: spinge in avanti Halma

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , che scambia in rialzo del 4,31%.



La tendenza ad una settimana di Halma è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Halma mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 40,17 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 40,95. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 39,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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