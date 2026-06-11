Milano 10:20
50.507 +0,95%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:20
10.304 +0,48%
Francoforte 10:20
24.203 +0,03%

Pesante sul mercato di Londra Halma

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Londra Halma
In forte ribasso il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che mostra un -10,3%.
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