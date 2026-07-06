Londra: si concentrano le vendite su Halma

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , che sta segnando un calo del 2,54%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Halma , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Halma si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 39,73 sterline. Supporto stimato a 38,77. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 40,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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