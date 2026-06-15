Madrid: andamento sostenuto per Indra

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale spagnola operante nel settore IT , con una variazione percentuale dell'1,93%.



Il movimento di Indra , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' Ibex 35 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico di breve periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 57,51 Euro. Rischio di discesa fino a 56,59 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 58,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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