Madrid: andamento rialzista per Indra
(Teleborsa) - Bene la multinazionale spagnola operante nel settore IT, con un rialzo dell'1,95%.
L'andamento di Indra nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Indra evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 56,15 Euro. Primo supporto a 54,23. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 52,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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