Milano 11:24
49.624 +0,09%
Nasdaq 27-mag
29.974 0,00%
Dow Jones 27-mag
50.644 +0,36%
Londra 11:24
10.434 -0,67%
Francoforte 11:24
25.168 -0,04%

Madrid: scambi al rialzo per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Indra
Balza in avanti la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.
Condividi
```