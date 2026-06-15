New York: allunga il passo Teradyne

(Teleborsa) - Brilla la società che produce i tester di circuiti integrati , che passa di mano con un aumento dell'8,42%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Teradyne mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +22,13%, rispetto a +2,15% dell' indice del basket statunitense ).





L'esame di breve periodo di Teradyne classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 442,3 USD e primo supporto individuato a 427,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 457.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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