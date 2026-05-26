New York: Teradyne in rally

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che produce i tester di circuiti integrati , che scambia in rialzo del 6,99%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Teradyne rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Teradyne si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 392,8 USD. Supporto stimato a 370,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 414,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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