New York: calo per Mondelez International
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il maggior produttore mondiale di cioccolato, che mostra un decremento del 2,00%.
La tendenza ad una settimana di Mondelez International è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Mondelez International, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 62,58 USD. Primo supporto visto a 61,29. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 60,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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