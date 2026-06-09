Wall Street perde quota: prese di profitto sull’AI, mercati cauti tra inflazione e maxi IPO di SpaceX

Nasdaq e S&P 500 virano in rosso. Sotto pressione semiconduttori e Big Tech

(Teleborsa) - Wall Street si muove in territorio negativo, con il Nasdaq e l’S&P 500 in forte calo dopo aver azzerato i guadagni registrati nelle prime ore di contrattazione. A pesare sui mercati è soprattutto il comparto tecnologico, mentre gli investitori attendono i dati sull’inflazione di maggio e monitorano l’imminente debutto in Borsa di SpaceX.



Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,47%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 crolla dell'1,54%, scendendo fino a 7.291 punti. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-3,13%); sulla stessa tendenza, pessimo l' S&P 100 (-1,86%).



Le vendite si concentrano sui titoli legati all’intelligenza artificiale, già sotto pressione dopo il sell-off di venerdì scorso innescato dalle previsioni di Broadcom, che hanno alimentato nuove preoccupazioni sulle valutazioni elevate del settore, in particolare tra i produttori di semiconduttori che hanno guidato il rally del mercato nel corso dell’anno.

Intel , Broadcom e Micron Technology cedono tra l’1,7% e il 2%, mentre l’indice Philadelphia Semiconductor perde il 2% dopo essere arrivato a guadagnare fino al 3% nelle prime fasi della seduta.



In ribasso anche il comparto tecnologico dell’S&P 500, che lascia sul terreno quasi l’1,7%. Nvidia arretra dell’1,2%, Apple perde il 3% e Microsoft l’1,1%.



A rafforzare la prudenza degli investitori ha contribuito il rapporto sul mercato del lavoro statunitense pubblicato venerdì, risultato superiore alle attese e interpretato come un elemento che potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio per un allentamento monetario da parte della Federal Reserve.

Secondo il FedWatch Tool del CME Group, i mercati attribuiscono ora una probabilità del 43% a un rialzo dei tassi di 25 punti base entro dicembre.



L’attenzione è ora rivolta ai dati sui prezzi al consumo in arrivo domani, mercoledì 10 giugno, che potrebbero fornire nuove indicazioni sull’impatto dell’aumento dei prezzi energetici legato al conflitto con l’Iran e sulle future decisioni della banca centrale statunitense.



A influenzare il sentiment del mercato contribuisce anche l'attesa per il debutto di SpaceX, previsto per venerdì. La società di Elon Musk punta a una valutazione di 1.750 miliardi di dollari e a una raccolta di 75 miliardi di dollari, che rappresenterebbe la più grande IPO mai realizzata.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Home Depot (+3,46%), Sherwin Williams (+2,88%), Nike (+2,85%) e Procter & Gamble (+2,76%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salesforce , che prosegue le contrattazioni a -5,51%.



Sensibili perdite per Cisco Systems , in calo del 4,95%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Cintas Corporation (+3,52%), Starbucks (+2,97%), Insmed (+2,75%) e Mondelez International (+2,64%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Marvell Technology , che continua la seduta con -13,75%.



Tonfo di ARM Holdings , che mostra una caduta dell'11,81%.



Lettera su AppLovin , che registra un importante calo del 10,48%.

Condividi

```