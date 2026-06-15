New York: si muove a passi da gigante American Express

(Teleborsa) - Brilla il famoso gruppo delle carte di credito , che passa di mano con un aumento del 4,27%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di American Express più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo del gruppo delle carte di credito mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 343 USD. Rischio di discesa fino a 332,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 353,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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