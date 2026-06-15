American Express acquisterà TheFork da Tripadvisor per 700 milioni di dollari

(Teleborsa) - American Express , colosso statunitense dei pagamenti, ha annunciato una proposta di acquisizione di TheFork, una delle principali piattaforme online per la ricerca e la gestione di prenotazioni di ristoranti in Europa, da Tripadvisor , con l'obiettivo di rafforzare la propria offerta nel segmento della ristorazione in Europa. In base ai termini della proposta, Amex acquisterà TheFork per un corrispettivo pari a 700 milioni di dollari, da corrispondersi interamente in denaro e soggetto ai consueti aggiustamenti del prezzo.



TheFork mette in contatto milioni di utenti a oltre 50.000 ristoranti in 11 paesi europei attraverso la propria piattaforma per la gestione delle prenotazioni. La proposta di acquisizione si inserisce nella più ampia strategia di American Express nel settore della ristorazione e segue il successo delle acquisizioni di Resy e Tock. Nel loro insieme, queste piattaforme dovrebbero consentire ad American Express di estendere il proprio network a circa 75.000 ristoranti prenotabili.



"La ristorazione rappresenta uno dei principali ambiti attraverso cui le persone entrano in contatto con il nostro brand - ha dichiarato Rafa Marquez, President of International Card Services di American Express - Nel tempo, la proposta di acquisizione ci consentirebbe di rafforzare il nostro modello distintivo di Membership, offrendo ai Titolari di Carta nuove opportunità per scoprire, prenotare e accedere a ristoranti di qualità, supportando al contempo i nostri partner della ristorazione nell'ampliare la propria clientela e sviluppare il proprio business".



A seguito del perfezionamento dell'eventuale operazione, TheFork continuerebbe a operare sotto la guida dell'attuale management, beneficiando al contempo della portata globale e della capacità di supporto di American Express. Il completamento dell'operazione proposta è previsto entro la fine del 2026.







(Foto: Jerome Cid / dreamstime.com)

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