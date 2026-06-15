Nvidia punta a emettere obbligazioni per 25 miliardi di dollari per finanziare l'AI

(Teleborsa) - Il colosso dei chip Nvidia punta a raccogliere 25 miliardi di dollari con un'emissione obbligazionaria, che ha registrato una domanda superiore di oltre tre volte l'offerta, a testimonianza del forte interesse degli investitori all'intelligenza artificiale.



L'operazione, lanciata lunedì, ha attratto ordini per circa 85 miliardi di dollari al suo apice, secondo quanto riportato da Bloomberg.



L'azienda guidata da Jensen Huang sta emettendo obbligazioni in sette tranche con scadenze che vanno dai due ai trent'anni. Si tratta della prima in cinque anni e si prevede che sarà almeno quattro volte più grande di ciascuna delle due precedenti, del 2020 e del 2021.



Il rendimento della tranche a più lunga scadenza si è ridotto di 0,25 punti percentuali rispetto alle quotazioni iniziali, attestandosi a 0,65 punti percentuali in più rispetto ai titoli di Stato. Secondo quanto riferito, i proventi della vendita saranno utilizzati anche per rifinanziare il debito in essere.



Nvidia si unisce così a un'ondata di giganti tecnologici, tra cui Alphabet e Amazon.com , che hanno emesso centinaia di miliardi di dollari in obbligazioni per costruire data center e altre infrastrutture necessarie alla rapida espansione dell'IA.

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