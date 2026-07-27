I Mag-6 senza Nvidia registrano una crescita degli utili inferiore al resto dell'S&P 500

I dati LSEG I/B/E/S

(Teleborsa) - Gli utili del gruppo Mag-7 cresceranno del 32,2% nel secondo trimestre 2026, contro il 26% dell'indice S&P 500: si tratta del divario di crescita più ridotto dal 2023. È quanto emerge dai dati LSEG I/B/E/S.



Nvidia rimane il principale motore di crescita, contribuendo per quasi il 65% alla crescita degli utili del gruppo. Escludendo Nvidia, il tasso di crescita degli utili del gruppo "Mag-6" scende al 14,8%, inferiore al 24,2% previsto per l'indice S&P 493 e segno di una maggiore diversificazione degli utili.



Un elemento da tenere d'occhio in questo trimestre sono i mark-to-market (MTM) investment gains. Nel primo trimestre, Alphabet e Amazon hanno beneficiato di un incremento complessivo di 53 miliardi di dollari derivante dai loro investimenti in Anthropic, pari al 48% dell'utile ante imposte di Alphabet e al 39% di quello di Amazon. Escludendo questi guadagni MTM, la crescita degli utili dell'indice S&P 500 sarebbe stata del 22,3% anziché del 29,4%, evidenziando quanto questi guadagni da investimenti abbiano gonfiato la crescita degli utili dichiarata.

Condividi

```