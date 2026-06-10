Milano 15:48
50.400 +0,27%
Nasdaq 15:48
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Dow Jones 15:48
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Londra 15:48
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Francoforte 15:48
24.347 -0,35%

Piazza Affari: in calo Reply

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Reply
Ribasso per la società di consulenza informatica, che presenta una flessione del 2,30%.
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