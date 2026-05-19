Piazza Affari: risultato positivo per IREN
(Teleborsa) - Avanza l'utility emiliana, che guadagna bene, con una variazione del 2,34%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IREN rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del distributore di servizi. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, IREN evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,725 Euro. Primo supporto a 2,681. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,651.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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