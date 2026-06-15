Piazza Affari: in calo Saipem

(Teleborsa) - Sottotono la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che passa di mano con un calo del 2,73%.



Il movimento di Saipem , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,631 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,566. L'equilibrata forza rialzista della società ingegneristica italiana è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,696.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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