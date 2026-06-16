Piazza Affari: calo per Saipem

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che mostra un decremento dell'1,97%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Saipem più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della società ingegneristica italiana mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,804 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,685. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,923.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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