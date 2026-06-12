Piazza Affari: andamento rialzista per BPER Banca

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' istituto di credito emiliano , che tratta in utile del 2,19% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BPER Banca rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, la Banca emiliana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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