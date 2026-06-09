BPER corre in Borsa dopo promozione a Buy da Kepler Cheuvreux

(Teleborsa) - BPER Banca corre a Piazza Affari dopo che gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno migliorato la raccomandazione sul titolo a "Buy" da "Hold", alzando anche il target price a 13,8 euro per azione dai precedenti 13,3 euro.



Spicca il volo BPER Banca , che raggiunge 12,82 euro, con un aumento del 4,47%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 12,99 e successiva a quota 13,47. Supporto a 12,5.

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