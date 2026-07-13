Milano 13:31
52.802 +0,36%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 13:31
10.496 -0,01%
Francoforte 13:31
25.119 +0,21%

Brunello Cucinelli: particolarmente contento di essere quotato, dà longevità all'impresa

Finanza
Brunello Cucinelli: particolarmente contento di essere quotato, dà longevità all'impresa
(Teleborsa) - "Io non sono per niente preoccupato, perché credo che questo sia un secolo d'oro, di sicuro. Noi italiani siamo talmente di qualità in moltissimi settori e poi il manufatto è qualcosa di molto speciale, quindi abbiamo un futuro sicuro". Lo ha detto Brunello Cucinelli, fondatore e presidente esecutivo dell'omonima azienda, a margine dell'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario a Palazzo Mezzanotte a Milano.


"Il tema di fondo è chi verrà a produrre in fabbrica questi manufatti, se non se non facciamo sì che specialmente i salari, non tanto quello di degli impiegati, ma quello degli operai è veramente basso - ha aggiunto - Se non abbiamo esseri umani che vengono nelle fabbriche a far manufatti, non avremmo più manufatti di qualità".

"Io sono particolarmente contento di essere quotato - ha detto l'imprenditore - perché la quotazione ti dà un po' più di visibilità, ti abitua a essere rigoroso e secondo me dà longevità all'impresa, perché l'impresa per vivere a lungo necessita di grandi soci internazionali".


Condividi
```