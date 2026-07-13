Brunello Cucinelli: particolarmente contento di essere quotato, dà longevità all'impresa

(Teleborsa) - "Io non sono per niente preoccupato, perché credo che questo sia un secolo d'oro, di sicuro. Noi italiani siamo talmente di qualità in moltissimi settori e poi il manufatto è qualcosa di molto speciale, quindi abbiamo un futuro sicuro
". Lo ha detto Brunello Cucinelli
, fondatore e presidente esecutivo dell'omonima azienda
, a margine dell'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario
a Palazzo Mezzanotte a Milano.
"Il tema di fondo è chi verrà a produrre in fabbrica
questi manufatti, se non se non facciamo sì che specialmente i salari, non tanto quello di degli impiegati, ma quello degli operai è veramente basso - ha aggiunto - Se non abbiamo esseri umani che vengono nelle fabbriche a far manufatti, non avremmo più manufatti di qualità".
"Io sono particolarmente contento di essere quotato
- ha detto l'imprenditore - perché la quotazione ti dà un po' più di visibilità, ti abitua a essere rigoroso e secondo me dà longevità all'impresa
, perché l'impresa per vivere a lungo necessita di grandi soci internazionali".