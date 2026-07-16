Intesa Sanpaolo lancia "ZES 2.0" con Confindustria, 60 miliardi nel nuovo piano per la Zona Economica Speciale

(Teleborsa) - Accelerare la crescita economica del Mezzogiorno
ed estendere i numerosi benefici garantiti dalla Zona Economica Speciale
all’intero Paese, puntando a favorire nuovi investimenti e attrarre capitali dall’estero
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Sono questi gli obiettivi del piano strategico "ZES 2.0"
presentato oggi a Bari da Intesa Sanpaolo
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Il progetto, sviluppato con Confindustria e con il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mette in campo 60 miliardi di euro attraverso la Divisione Banca dei Territori
per sostenere investimenti, infrastrutture e transizione energetica nelle aree ZES. L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento del ruolo industriale del Mezzogiorno, già favorito dal PNRR, e consolida il legame storico del Gruppo guidato da Carlo Messina con le regioni meridionali, dove dal 2020 sono stati erogati oltre 28 miliardi di euro
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Intesa Sanpaolo, che ha già finanziato per 12 miliardi progetti collegati alle ZES del Sud
, estende ora su scala nazionale una serie di misure mirate a stimolare investimenti e crescita:
- Ulteriori risorse per 60 miliardi nei prossimi anni dedicate a investimenti produttivi e opere infrastrutturali ed energetiche, con particolare attenzione all’attrazione di imprese del Nord e investitori esteri;
- Supporto all’internazionalizzazione delle Pmi — valorizzazione del network internazionale della banca per rafforzare la presenza estera delle imprese italiane e replicare il “modello ZES” in più territori;
- Roadshow nazionale e internazionale — un programma di incontri in Italia e all’estero per attirare capitali, favorire nuove localizzazioni produttive e promuovere le opportunità del Mezzogiorno;
- Advisory per finanza straordinaria — servizi dedicati a operazioni di apertura del capitale, crescita dimensionale, M&A e passaggi generazionali.
Per le imprese che investiranno nelle ZES è inoltre prevista una linea di credito dedicata
, con agevolazioni sul tasso d’interesse che si aggiungono agli incentivi pubblici già disponibili.Emanuele Orsini, presidente di Confindustria
, afferma: "La ZES Unica sta dimostrando che quando si riducono la burocrazia e l'incertezza, gli investimenti arrivano e generano valore: parliamo di un impatto complessivo da 59 miliardi di euro con ricadute occupazionali per oltre 70.000 posti di lavoro".
Aggiunge Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo
: "Siamo convinti dell’efficacia della ZES come leva strategica per la crescita del Mezzogiorno e dell’intero territorio nazionale. La disponibilità di ulteriori 60 miliardi di euro integra la semplificazione delle procedure amministrative, formula vincente di questo strumento normativo, fondamentale per il Sud e anche per le imprese del Nord Italia".