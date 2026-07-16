Intesa Sanpaolo lancia "ZES 2.0" con Confindustria, 60 miliardi nel nuovo piano per la Zona Economica Speciale

Intesa Sanpaolo

Ulteriori risorse per 60 miliardi nei prossimi anni dedicate a investimenti produttivi e opere infrastrutturali ed energetiche, con particolare attenzione all’attrazione di imprese del Nord e investitori esteri;

dedicate a investimenti produttivi e opere infrastrutturali ed energetiche, con particolare attenzione all’attrazione di imprese del Nord e investitori esteri; Supporto all ’internazionalizzazione delle Pmi — valorizzazione del network internazionale della banca per rafforzare la presenza estera delle imprese italiane e replicare il “modello ZES” in più territori;

— valorizzazione del network internazionale della banca per rafforzare la presenza estera delle imprese italiane e replicare il “modello ZES” in più territori; Roadshow nazionale e internazionale — un programma di incontri in Italia e all’estero per attirare capitali, favorire nuove localizzazioni produttive e promuovere le opportunità del Mezzogiorno;

— un programma di incontri in Italia e all’estero per attirare capitali, favorire nuove localizzazioni produttive e promuovere le opportunità del Mezzogiorno; Advisory per finanza straordinaria — servizi dedicati a operazioni di apertura del capitale, crescita dimensionale, M&A e passaggi generazionali.

(Teleborsa) - Accelerare laed estendere i numerosi benefici garantiti dallaall’intero Paese, puntando aSono questi gli obiettivi delpresentato oggi a Bari daIl progetto, sviluppato con Confindustria e con il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri,per sostenere investimenti, infrastrutture e transizione energetica nelle aree ZES. L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento del ruolo industriale del Mezzogiorno, già favorito dal PNRR, e consolida il legame storico del Gruppo guidato da Carlo Messina con le regioni meridionali, doveIntesa Sanpaolo,, estende ora su scala nazionale una serie di misure mirate a stimolare investimenti e crescita:Per le imprese che investiranno nelle ZES è, con agevolazioni sul tasso d’interesse che si aggiungono agli incentivi pubblici già disponibili., afferma: "La ZES Unica sta dimostrando che quando si riducono la burocrazia e l'incertezza, gli investimenti arrivano e generano valore: parliamo di un impatto complessivo da 59 miliardi di euro con ricadute occupazionali per oltre 70.000 posti di lavoro".Aggiunge: "Siamo convinti dell’efficacia della ZES come leva strategica per la crescita del Mezzogiorno e dell’intero territorio nazionale. La disponibilità di ulteriori 60 miliardi di euro integra la semplificazione delle procedure amministrative, formula vincente di questo strumento normativo, fondamentale per il Sud e anche per le imprese del Nord Italia".