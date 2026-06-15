Tinexta: Zinc BidCo, Zinc TopCo e Tecno Holding integrano patto parasociale

(Teleborsa) - Il 10 giugno scorso, Zinc BidCo
e Zinc TopCo
, da un lato, e Tecno Holding
, dall’altro lato, hanno sottoscritto un accordo modificativo al Contratto di Compravendita
siglato il 4 agosto 2025 e un addendum al Patto Parasociale
.
Tutto ciò, al fine di apportare, a tali intese, le modifiche e gli adeguamenti necessari per consentire la promozione, da parte della stessa Zinc BidCo, di concerto con Tecno Holding, un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
sulle 4.726.463 azioni ordinarie residue di Tinexta
, per acquisirne l’intero capitale e conseguire la revoca dalla quotazione delle azioni della società dall’Euronext STAR Milan.
Il contratto di compravendita e il patto parasociale, come modificati e integrati ai sensi degli accordi modificativi, hanno ad oggetto
: 32.625.027 azioni di Tinexta di titolarità di Zinc BidCo, pari al 71,09% del capitale (al netto delle azioni proprie), nonché pari al 59,94% dei relativi diritti di voto (al netto delle azioni proprie); (ii) 8.540.265 azioni Tinexta di titolarità di Tecno Holding, pari al 18,61% del capitale (al netto delle azioni proprie) nonché pari al 31,38% dei relativi diritti di voto (al netto delle azioni proprie e tenuto conto della maggiorazione del voto).