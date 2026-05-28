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Trade Desk, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Trade Desk, quotazioni in calo a New York
Si muove in perdita la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,62% sui valori precedenti.
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