Vola a Londra Endeavour Mining

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che mostra una salita bruciante del 6,03% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Endeavour Mining rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Endeavour Mining ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 40,96 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 41,92, mentre il primo supporto è stimato a 39,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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