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Londra: andamento negativo per Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Endeavour Mining
Composto ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, in flessione del 3,63% sui valori precedenti.
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