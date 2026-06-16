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New York: preme sull'acceleratore Moderna

Migliori e peggiori
New York: preme sull'acceleratore Moderna
(Teleborsa) - Grande giornata per la società americana di biotecnologia, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,48%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Moderna più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 59,08 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 53,36. L'equilibrata forza rialzista di Moderna è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 64,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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