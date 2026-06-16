Moderna in rialzo di oltre il 10% dopo valutazioni positive della FDA su vaccino antinfluenzale

(Teleborsa) - Seduta brillante per Moderna che corre, a Wall Street, con un rialzo di oltre il 10% a 57,71 dollari.



A spingere gli acquisti è la notizia che la Food and Drug Administration (FDA) ha pubblicato alcune valutazioni positive sul vaccino antinfluenzale candidato dell’azienda, denominato mFlusiva.



I dati, pubblicati in vista della riunione consultiva prevista per il 18 giugno, dimostrano una forte risposta immunitaria, supportando potenzialmente l’efficacia del farmaco negli adulti di 65 anni e oltre.



Inoltre, il vaccino ha evidenziato un’efficacia superiore rispetto a uno antinfluenzale a dose standard negli adulti di età compresa tra 50 e 64 anni.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della società americana di biotecnologia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Moderna rispetto all'indice.



Il quadro tecnico di breve periodo di Moderna mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 59,14 USD. Rischio di discesa fino a 53,42 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 64,86.



(Foto: Justin Tallis / AFP)

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