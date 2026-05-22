Analisi Tecnica: EUR/YEN del 21/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio
La giornata del 21 maggio chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un +0,02%.
Lo studio dell'Euro contro Yen giapponese presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 184,39. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 185,07. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 184,07.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)