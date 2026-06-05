Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,1%.

L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 185,987 e primo supporto individuato a 185,627. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 186,347.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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