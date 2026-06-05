Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,1%.
L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 185,987 e primo supporto individuato a 185,627. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 186,347.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)