Milano 15:39
52.382 +1,05%
Nasdaq 15:39
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Dow Jones 15:39
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Londra 15:39
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno

Appiattita la performance dell'indice svizzero, che porta a casa un modesto +0,07%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.838 e primo supporto individuato a 13.476,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.199,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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