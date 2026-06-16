Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno
Appiattita la performance dell'indice svizzero, che porta a casa un modesto +0,07%.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.838 e primo supporto individuato a 13.476,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.199,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)