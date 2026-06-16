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Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,89%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.968,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,89%
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -1,89% e termina gli scambi a 29.968,13 punti.
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