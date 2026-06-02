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Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,64% alle 04:50
Il Nikkei 225 tratta a 65.833,49 punti
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02 giugno 2026 - 04.50
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Tokyo perde terreno e riporta un -1,64% alle 04:50, scambiando a 65.833,49 punti.
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