Francoforte: positiva la giornata per Delivery Hero

(Teleborsa) - Balza in avanti Delivery Hero , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,11%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delivery Hero evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Delivery Hero rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Delivery Hero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 32,98 Euro e primo supporto individuato a 31,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 34,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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