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Francoforte: scambi in positivo per Airbus

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti
Francoforte: scambi in positivo per Airbus
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso aerospaziale, con una variazione percentuale del 2,92%.
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