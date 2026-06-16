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GOLD del 15/06/2026

Finanza
GOLD del 15/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno

Giornata all'insegna degli acquisti per il metallo giallo che ha terminato in rialzo attestandosi a 4.309,4.

Lo scenario di medio periodo dell'oro ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.387,4. Supporto a 4.153,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.621,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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