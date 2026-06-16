GOLD del 15/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno
Giornata all'insegna degli acquisti per il metallo giallo che ha terminato in rialzo attestandosi a 4.309,4.
Lo scenario di medio periodo dell'oro ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.387,4. Supporto a 4.153,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.621,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)