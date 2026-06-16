Hormuz, S&P: riapertura primo passo "importante ma fragile" verso normalizzazione

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha definito il quadro annunciato per il memorandum d'intesa USA-Iran, volto a ripristinare il transito attraverso lo Stretto di Hormuz, come "il primo passo concreto verso la risoluzione di un collo di bottiglia energetico" rimasto di fatto chiuso per diversi mesi. Se formalizzato, lo sviluppo sarebbe in linea con lo scenario di base dell'agenzia, secondo cui le interruzioni avrebbero iniziato ad attenuarsi nella seconda metà del 2026.



Anche dopo l'intesa preliminare, S&P mantiene un approccio cauto: lo scenario di base continua a prevedere "solo una ripresa graduale" del traffico marittimo e dei flussi energetici attraverso lo stretto, con la possibilità di "persistenti difficoltà operative e incertezza" fino alla finalizzazione di un accordo completo.

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