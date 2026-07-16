Milano 9:35
52.283 -0,24%
Nasdaq 15-lug
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Dow Jones 15-lug
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Londra 9:35
10.464 -0,49%
24.905 -0,38%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / Yen, che porta a casa un misero +0,33%.

L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 186,337 e primo supporto individuato a 184,937. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 187,737.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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