Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / Yen, che porta a casa un misero +0,33%.
L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 186,337 e primo supporto individuato a 184,937. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 187,737.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)