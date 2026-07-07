ESMA seleziona Etrading Software come Consolidated Tape Provider per derivati OTC

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'autorità di vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari dell'UE, ha selezionato Etrading Software come Consolidated Tape Provider (CTP) per i derivati over-the-counter (OTC). Questa decisione rappresenta un passo importante per migliorare la trasparenza dei mercati dei derivati OTC ai sensi del Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR).



I Consolidated Tape (CT) sono sistemi elettronici che raccolgono, aggregano e diffondono i dati sulle negoziazioni (prezzi e volumi) di strumenti finanziari provenienti da diverse sedi di scambio.



"La decisione odierna rappresenta un'importante pietra miliare per il miglioramento della trasparenza nei mercati dei derivati ??OTC - ha commentato Natasha Cazenave, Executive Director dell'ESMA - È inoltre un passo importante verso la creazione di consolidated tape nell'UE e il raggiungimento degli obiettivi della revisione del MiFIR. Il consolidated tape per i derivati ??OTC contribuirà a un mercato UE più trasparente e integrato, a vantaggio degli investitori e degli operatori di mercato in tutta l'Unione europea".



Ora l'ESMA inviterà Etrading Software a presentare domanda di autorizzazione senza indugio. Una volta autorizzata, la CTP gestirà il sistema di dati consolidati per i derivati OTC per un periodo di cinque anni sotto la diretta supervisione dell'ESMA.



(Foto: ESMA)

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