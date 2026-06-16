Iran-USA, firma accordo venerdì vicino Lucerna. Hormuz aperto dopo sminamento

I dettagli

(Teleborsa) - Il ministero degli Esteri svizzero ha annunciato che venerdì si terrà presso la località turistica di Burgenstock, vicino a Lucerna, la cerimonia di firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran che intende mettere fine definitivamente alla guerra in Medio Oriente dopo i fragili cessate il fuoco degli scorsi mesi. La località è stata proposta dai mediatori pakistani e qatarioti, insieme a Stati Uniti e Iran.



I dettagli dell'accordo, annunciato da Trump, non sono stati resi pubblici, ma l'emittente televisiva Al Arabiya ha affermato di aver ottenuto una copia del memorandum d'intesa. Secondo il media saudita, il documento include la fine della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, la revoca del blocco navale USA nello Stretto di Hormuz e il ripristino del traffico marittimo da parte di Teheran "ai livelli prebellici" entro trenta giorni, tenendo conto dei tempi necessari per lo sminamento della via marittima.



Il testo dell'accordo prevede inoltre che la Repubblica Islamica "non produrrà mai armi nucleari", mentre "il destino dell'uranio arricchito sarà affrontato adeguatamente" nei successivi negoziati tecnici. In attesa di questi ultimi, "l'Iran manterrà l'attuale status quo e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni". Da parte sua Washington, conferma Al Arabiya, "creerà un piano globale insieme ai partner regionali per la riabilitazione e lo sviluppo economico iraniano, garantendo un finanziamento da almeno 300 miliardi di dollari", attraverso un meccanismo che sarà formulato entro 60 giorni dalla firma. Previsto, inoltre, anche lo "sblocco dei beni iraniani congelati" e la concessione di "deroghe per le esportazioni di petrolio iraniano".



In occasione del G7 in corso, Francia e Germania hanno dichiarato di essere pronte a contribuire allo sminamento di Hormuz, ma il loro impiego dipenderà dall'evoluzione dell'accordo di pace con l'Iran e dal mandato internazionale in tal senso.

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