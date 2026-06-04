Petrolio, prezzi in calo dopo tre giorni di rialzi: Brent sotto i 97 dollari

(Teleborsa) - Il petrolio torna a scendere interrompendo i rialzi delle ultime tre sedute. Il Brent cede l'1% a 96,76 dollari al barile e il WTI scende dello 0,9% a circa 95,11 dollari, dopo guadagni di quasi il 2% nella seduta precedente che aveva portato entrambi i benchmark ai massimi da oltre una settimana.



Il mercato rimane sotto pressione per il conflitto USA-Iran: questa settimana si sono registrati attacchi missilistici iraniani su Kuwait e Bahrain e raid americani sull'isola di Qeshm, vicino allo Stretto di Hormuz.



Israele ha nel frattempo allargato le operazioni militari nel sud del Libano contro Hezbollah, sebbene Washington abbia annunciato un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano. Intanto, i progressi diplomatici USA-Iran rimangono limitati, anche se Trump ha dichiarato che Teheran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari. "Appena sarà firmato il Memorandum d'Intesa, lo Stretto di Hormuz riaprirà", ha dichiarato il presidente Usa ai giornalisti nello Studio Ovale. Secondo Trump i colloqui con l'Iran stanno andando "molto bene" e potrebbero chiudersi "questo fine settimana". "Siamo molto vicini alla firma delle carte", ha aggiunto.



A limitare i ribassi, le scorte di greggio USA hanno registrato un calo molto superiore alle attese: -8 milioni di barili nell'ultima settimana secondo l'EIA, contro i 3 milioni previsti. Le esportazioni americane hanno raggiunto 5,9 milioni di barili al giorno, tra i livelli più alti mai registrati, con Europa e Asia che cercano forniture alternative a quelle provenienti dal Medio Oriente. L'EIA ha già stimato un rapido drenaggio delle scorte globali in vista del picco estivo della domanda.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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