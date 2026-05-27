Casa Bianca smentisce bozza di accordo Usa-Iran su Hormuz: "È una completa invenzione"

(Teleborsa) - La Casa Bianca
ha definito "non vera" la notizia riportata dalla televisione di Stato iraniana IRIB sull'esistenza di una bozza preliminare di memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, precisando che il documento citato è "una completa invenzione."
La smentita arriva dopo che IRIB aveva riferito
di una bozza
secondo cui l'Iran si sarebbe impegnato a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz entro un mese, mentre gli USA avrebbero ritirato le forze militari dalle vicinanze dell'Iran e revocato il blocco navale.
La notizia aveva spinto il Brent a scendere di quasi il 4% sotto i 96 dollari al barile, portando il calo settimanale a oltre il 7%. La smentita, al momento, non sembra aver alterato il trend giornaliero
di ribasso. Impatto maggiore sul Wti
che alla notizia della TV di Stato iraniana era calato a 87,7 dollari per poi risalire sui 90 dollari dopo le dichiarazioni di Washington.