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Casa Bianca smentisce bozza di accordo Usa-Iran su Hormuz: "È una completa invenzione"

Finanza
Casa Bianca smentisce bozza di accordo Usa-Iran su Hormuz: "È una completa invenzione"
(Teleborsa) - La Casa Bianca ha definito "non vera" la notizia riportata dalla televisione di Stato iraniana IRIB sull'esistenza di una bozza preliminare di memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, precisando che il documento citato è "una completa invenzione."

La smentita arriva dopo che IRIB aveva riferito di una bozza secondo cui l'Iran si sarebbe impegnato a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz entro un mese, mentre gli USA avrebbero ritirato le forze militari dalle vicinanze dell'Iran e revocato il blocco navale.

La notizia aveva spinto il Brent a scendere di quasi il 4% sotto i 96 dollari al barile, portando il calo settimanale a oltre il 7%. La smentita, al momento, non sembra aver alterato il trend giornaliero di ribasso. Impatto maggiore sul Wti che alla notizia della TV di Stato iraniana era calato a 87,7 dollari per poi risalire sui 90 dollari dopo le dichiarazioni di Washington.
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