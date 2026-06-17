L'Iran muove le petroliere in vista dell’accordo con gli Stati Uniti, il greggio continua a scendere

(Teleborsa) - L'Iran ha spostato diverse petroliere collegate al Paese mentre si avvicina la firma di un accordo di pace con gli Stati Uniti che potrebbe consentire a Teheran di riprendere immediatamente le esportazioni di petrolio. Quattro navi, tra cui due superpetroliere in grado di trasportare fino a due milioni di barili di greggio ciascuna, hanno riattivato i transponder e sono apparse in navigazione in uscita dallo Stretto di Hormuz o dal Golfo di Oman.



Almeno tre navi che si trovavano in attesa al porto di Chabahar, appena fuori dal Golfo Persico, hanno lasciato le loro posizioni, secondo TankerTrackers.com in un post su X, mentre la loro posizione attuale risultava sconosciuta.



Gli investitori stanno seguendo da vicino questi movimenti in vista di un possibile ritorno del petrolio iraniano sul mercato e della revoca del blocco statunitense sui porti del Paese. Un aumento delle esportazioni aggiungerebbe ulteriore offerta a un mercato già sotto pressione dopo l’intesa tra Washington e Teheran. Secondo la società di analisi Kpler, circa 68 milioni di barili di petrolio iraniano risultano attualmente bloccati a causa delle sanzioni.



Nell’ambito dell’accordo, l’Iran dovrebbe ricevere deroghe immediate alle sanzioni che consentirebbero la vendita di petrolio. Anche i media iraniani hanno riportato che il blocco navale statunitense sui porti iraniani, in vigore da metà aprile, sarebbe in fase di revoca.



Stati Uniti e Iran sono nelle fasi finali di un’intesa che dovrebbe essere firmata venerdì e che porrebbe fine a due blocchi marittimi: quello iraniano nello Stretto di Hormuz e quello statunitense che limita tutte le attività di spedizione di Teheran, incluso il commercio petrolifero.



La notizia del possibile afflusso di petrolio iraniano sui mercati globali ha contribuito a raffreddare le pressioni inflazionistiche e ha spinto al ribasso i rendimenti obbligazionari.

I futures sul Brent dopo essere scesi sotto gli 80 dollari risultano ancora in calo di oltre un terzo rispetto ai massimi recenti, dopo le indiscrezioni secondo cui gli Stati Uniti potrebbero concedere deroghe alle sanzioni sul petrolio iraniano nell’ambito dell’accordo per porre fine alla guerra.



La prospettiva di un aumento dell’offerta ha rafforzato l’ottimismo sulla ripresa delle esportazioni dal Medio Oriente e ha contribuito a far scendere i rendimenti dei Treasury statunitensi, insieme a un rialzo dei titoli di Stato a livello globale, nonostante il conflitto abbia già portato a un utilizzo significativo delle riserve strategiche di petrolio.



"Le esportazioni totali dell’Iran potrebbero avvicinarsi a circa il 2% della domanda globale”, ha dichiarato Luka Belobrajdic, economista presso Westpac, pur sottolineando che un allentamento delle sanzioni difficilmente sarà immediato e dipenderà dalla solidità della pace.



Pochi dettagli dell’accordo tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbe essere firmato venerdì, sono stati confermati ufficialmente e un blocco di tre mesi nello Stretto di Hormuz ha portato le riserve petrolifere statunitensi ai livelli più bassi dal 1983.



(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)

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